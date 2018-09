Biella Rugby, ultimo test preseason con Valpolicella

BIELLA - Ultimo test match prestagione per Edilnol Brc che domenica, in trasferta, incontrerà Rugby Valpolicella, club di Serie A con base a San Pietro in Cariano (Vr) che nell’ultima stagione ha gareggiato in Pool Promozione. Calcio d’inizio alle 15.30.

Un test per giocatori, tattiche e sinergie

Sarà una vera partita di rugby: due tempi da quaranta minuti ciascuno e una lista di convocati, questo è quanto annuncia coach Birchall alla vigilia: «Porterò una scelta di giocatori, ci sono alcuni che meritano ancora un’opportunità per giocare perché fino ad ora, a causa di infortuni o semplice burocrazia, non ha potuto ancora giocare e io voglio che tutti abbiano la possibilità di esprimere sul campo il loro potenziale. Si tratterà ancora di un incontro che cercherò di sfruttare per mettere a punto tattiche e sinergie, la continuazione del lavoro che stiamo facendo, cercando continui miglioramenti di settimana in settimana. Tosti i nostri avversari che arrivano da un finale di stagione in pool promozione e come se non bastasse, hanno fino a questo momento, cercato incontri amichevoli con squadre iscritte al campionato di Top12. Un test che ci darà chiari segnali della nostra condizione a due settimane dall’inizio della stagione regolare».

Baptista lasciala squadra

Vasco Baptista, lascia il Biella Rugby per motivi di famiglia. A lui l’augurio del club di riuscire a condividere con i suoi cari, momenti di qualità. Edilnol Brc è ora alla ricerca di un valido sostituto.