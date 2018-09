BIELLA - Nel pomeriggio di ieri, 26 Settembre, attorno alle 17,00 in Via Milano nei pressi del distributore Tamoil, tre auto sono state protagoniste di un tamponamento che fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte. Ancora da accertare le cause, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che appureranno le responsabilità del sinistro.