Biella Rugby, eletto il nuovo consiglio direttivo

BIELLA - Nel corso della periodica riunione con i soci, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Biella Rugby Club. Ne fanno parte: Vittorio Musso, confermato nel ruolo di Presidente, Maurizio Braga, Giovanni Romeo, Alberto Fini, Marcella Vezzoso, Susanna Miola, Massimo Tarello, Riccardo Paganoni, Michele Durola, Cesare Maia e i nuovi Consiglieri Daniele Vatteroni, Fabrizio Silvestrini e Giovanni Martinetto.

Si conta sulla presenza e sulla passione di tutti

Vittorio Musso, Presidente Biella Rugby Club: «I tre nuovi ingressi sono: Fabrizio Silver Silvestrini, un ex giocatore che ha contato tantissime presenze sul campo con la maglia gialloverde, fa parte della nostra storia; Daniele Vatteroni, il papà di tre bambini che giocano nel nostro settore Propaganda, che si è appassionato al nostro sport già da qualche anno ed ha contribuito molto nell’organizzazione del nostro club, rimarrà un punto di riferimento e il dott. Giovanni Martinetto, allenatore della Under 18, papà di uno dei nuovi giovani entrati a far parte del giro della Serie A, che pur arrivando da Novara, ha apprezzato moltissimo il nostro club. Siamo tutti pronti a lavorare, ci sono tantissime cose da fare e soprattutto da migliorare perché l’impegno sarà sempre maggiore: aumentano i numeri, c’è la Serie A da gestire nel modo migliore possibile e contiamo davvero sulla presenza, sul lavoro e sulla passione di tutti i consiglieri. Che siano in grado di trasmettere la loro passione a tutti i partecipanti alla nostra vita e a tutti i membri della nostra famiglia. Ripartiamo con la stessa passione che avevamo quando abbiamo incominciato, c’è la voglia di fare bene e l’abbiamo condivisa nel corso dell’ultima assemblea. Forza ragazzi, massimo impegno: c’è tanto da fare, ma ci divertiremo». Il prossimo 9 ottobre, l’elezione dei due Vicepresidenti.