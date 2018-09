Biella, per la prima volta in città l'evento di orientamento regionale per i giovani

BIELLA - Sarà organizzata in sei territori piemontesi la settima edizione di «Wooooow! Io e il Mio Futuro…», l’evento di Orientamento per gli studenti delle Scuole secondarie che sta ottenendo un crescente successo anno dopo anno. Il periodo stabilito è l’autunno 2018, mentre le location territoriali sono ancora in fase di definizione. Di sicuro l’evento interesserà migliaia di ragazzi, genitori e insegnanti dei territori di Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara e Vercelli e sarà organizzato, come nel passato, in collaborazione con le scuole, le istituzioni locali e con il patrocinio della regione Piemonte.

Workshop e laboratori tematici

«La macchina organizzativa si è già messa in moto da alcune settimane – ricorda Giorgia Garola, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte - e in questi giorni i Gruppi Giovani Imprenditori delle rispettive Associazioni Territoriali del sistema Confindustria stanno definendo, con il coordinamento regionale, i programmi dettagliati di un’edizione che si prepara a raggiungere nuovi record in termini di quantità e qualità dell’offerta, oltre che di partecipazione da parte di studenti e famiglie. L’iniziativa sarà caratterizzata da un format analogo a quello degli scorsi anni, proponendo decine di workshop tematici insieme a quelle esperienze laboratoriali e di sperimentazione pratica che sanno incontrare l’interesse dei ragazzi. Le parole d’ordine saranno, come sempre, varietà, curiosità, collaborazione, impegno, interattività e tanta passione».

Una decisione consapevole

Anche per l’edizione del 2018 la Regione Piemonte ha concesso il proprio patrocinio. «L’orientamento – dichiara Gianna Pentenero, Assessora all’Istruzione, lavoro e formazione professionale– svolge un ruolo fondamentale nella vita di adolescenti e ragazzi, perché consente loro di acquisire le competenze necessarie a decidere consapevolmente il proprio percorso di vita, studio e lavoro. La Regione conferma la collaborazione avviata lo scorso anno tra il salone Wooooow! e Obiettivo Orientamento Piemonte, il progetto, a regia regionale, che si propone di coordinare le diverse azioni di orientamento realizzate sul territorio. Si tratta di una sinergia importante, di cui non posso che essere soddisfatta, tra pubblico e privato che si concretizzerà anche in occasione di alcune edizioni locali di Iolavoro, a partire da Cuneo e Biella».

A Biella resce il bisogno di figure specializzate

«Nei prossimi anni – aggiunge Francesco Ferraris, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese - le imprese biellesi necessiteranno di 1500 nuovi occupati nel settore tessile, a cui si aggiunge il fabbisogno di figure specializzate negli altri settori industriali quali, ad esempio la meccanica, e tutti quei professionisti che sono i protagonisti della rivoluzione 4.0 delle aziende: come informare in modo adeguato gli studenti e le loro famiglie sui concreti sbocchi occupazionali e sui percorsi di studio più utili per sviluppare le diverse attitudini dei ragazzi? Wooooow! nasce appunto per dare una risposta comune alle esigenze delle imprese e alle richieste delle famiglie ed è per questo che Biella, grazie all’impegno sinergico di diversi attori del territorio, per la prima volta in un unico contesto, organizza il primo evento che si propone come il punto di riferimento dedicato all’orientamento dei ragazzi e, in una parola, al futuro del territorio».