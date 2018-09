Biella, al Ghost's via ai venerdì di musica live

BIELLA - E' tutto pronto per l'inizio dei venerdì live al Ghost's. Ogni mese, da ottobre a maggio, sarà possibile cenare in compagnia della buona musica dal vivo nel locale di via Trieste.

l Cover Duo Vivimi-Vivere (© Cover Duo Vivimi-Vivere)

L'apertura

Si parte con la serata del 5 ottobre, quando sul palco salirà il Cover Duo Vivimi - Vivere il duo tributo a Vasco Rossi e Laura Pausini che ci farà rivivere le atmosfere dei concerti di due dei più grandi big della musica italiana. Elisabetta Omarini in arte Betty, con la sua voce e la sua somiglianza a Laura interpreta le sue più belle canzoni. Paolo Miotto invece con la sua simpatia e la sua pazzia omaggia Vasco Rossi in modo eccellente.

Gli Yncognita (© Yncognita)

Il secondo appuntamento

Per il secondo appuntamento di ottobre, invece, in programma un concerto per gli amanti del rock con gli Yncognita. Il gruppo nasce nel 2017 quasi per caso. Chitarrista e batterista, diventano le solide basi del gruppo. Con l'arrivo della nuova cantante è subito chiaro che le cose stanno cambiando. I brani iniziano a prendere anima e corpo, la sua voce da nuove vibrazioni e la melodia diventa armonia. Però manca ancora qualcosa e dopo varie peripezie arriva il bassista, così, in tempi da record, si costruisce una vera scaletta, rigorosamente di artisti italiani, rivista in versione rock.

Al Ghost's via ai venerdì di musica live (© Ghost's)

Il locale

Il Ghost's è un pub ristorante dalle mille sfaccettature. Al suo interno si trovano la sala biliardo e la sala carambole per organizzare serate di gioco con gli amici ma anche la paninoteca, la pizzeria e il ristorante per accompagnare una cena con gli amici o un'occasione speciale. In più grazie alla tv via cavo, all'interno del locale vengono trasmessi tutti i più importanti appuntamenti sportivi dal calcio, al motociclismo fino alla Formula 1. I punti di forza della cucina del Ghost's sono davvero tanti: ogni sera è disponibile il «piattone» nella versione del pescatore o del margaro. Al suo interno potrete trovare un primo, un secondo, un contorno e formaggio, tutto a 10 euro. Ed ancora grigliate di carne servite su pietra ollare, tagliate, hamburger di qualità e una ricca offerta di panini grandi, belli da vedere e ottimi da gustare. Per chi volesse organizzare la propria festa privata, al Ghost's è disponibile una piccola sala eventi dove organizzare aperitivi, rinfreschi o feste di compleanno. E per gli amanti della pizza d'asporto, una promozione offre una bibita o una birra in omaggio ogni due pizze ordinate