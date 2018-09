Walhalla e Lilt: una maglietta per il Biellese

BIELLA - Francesco Pogni non ha mai nascosto l'amore che lo lega al nostro territorio: ogni drink che ha creato per le importanti competizioni italiane di bartending che lo hanno visto protagonista, il patron del Walhalla Cocktail Bar ha sempre voluto inserire gusti, sapori e richiami biellesi alimentando un senso di orgogliosa appartenenza che contraddistingue ogni sua iniziativa.

Il progetto

Grazie alla collaborazione con l’emergente brand locale GroundOne nato dalla creatività e dall’intraprendenza di due giovani, Cristian Nasso e Andrea Tricerri, nasce l'idea di realizzare una maglietta dedicata alle icone biellesi che noi , troppo spesso, tendiamo a sottovalutare e che meriterebbero, invece, di essere valorizzate. Un'immagine stilizzata di quegli edifici che sono identificati maggiormente, nell'immaginario collettivo, come veri e propri simboli della Città all'ombra del Mucrone; ed è proprio la silhouette delle nostre montagne a fare da cornice allo skyline futuristico della maglietta. La presenza di un puntatore rosso come quello delle mappe che troviamo su internet e che racchiude il logo del locale in antitesi con la storicità dei monumenti, infine, vuole rappresentare, nel concept del progetto, l'alternanza della modernità dei tempi in cui viviamo ed il desiderio di reinventarsi e rilanciarsi senza dimenticare, però, chi siamo e da dove veniamo. Un'idea giovane, di giovani e per i giovani nata peri far sì che la nostra provincia possa essere esaltata in ogni sua forma e sfaccettatura.

Dove trovare la maglietta

Le t-shirt potranno essere acquistate liberamente, sia dal sito dei ragazzi di GroudnOne che presso il Walhalla Cocktail Bar. Grazie alla recente collaborazione tra Walhalla e Lilt , le t-shirt saranno inoltre in vendita durante un evento straordinario in via Italia nell'ambito dei Sabati Colorati nella giornata del 6 ottobre che avrà come colore proprio il rosa. Scopo della collaborazione è diffondere anche tra i giovani l'importante messaggio della prevenzione. Parte del ricavato ottenuto dalla vendite verrà pertanto devoluto a favore di Lilt Biella.