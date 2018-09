Incidente con quattro feriti a Masserano

MASSERANO - Ieri sera, 28 Settembre, attorno alle 19,00, sulla strada che conduce da Masserano a Brusnengo si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, una delle quali, dei Carabinieri in servizio.

Non si conoscono le dinamiche che hanno provocato il sinistro causando il ferimento di quattro persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due Ambulanze che hanno trasportato le quattro persone ferite all'Ospedale per le cure del caso. Al momento non si conoscono le condizioni dei conducenti e dei passeggeri coinvolti nell'incidente. La strada interessata è stata chiusa al traffico per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza del tratto interessato.