Incidente sul lavoro alla Sacma

SANDIGLIANO - Ieri, 28 Settembre alla Sacma di Sandigliano , un operaio di 40 anni, residente a Cerrione è rimasto ferito ad un avambraccio maneggiando una lastra metallica. L'uomo è stato portato all'Ospedale per le cure necessarie dal 118 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i tecnici dello Spresal. Il quarantenne verrà ancora sottoposto agli esami necessari per valutare che non ci siano lesioni ai tendini . Per il momento la sua prognosi è di circa trenta giorni.