Scompare nel nulla, attivate le ricerche di un uomo

GRAGLIA - Da ieri pomeriggio si cerca un uomo scomparso nella zona del santuario di Graglia. Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, Protezione Civile Unità Cinofile di Torino, stanno setacciando la zona da ieri pomeriggio per ritrovare Ernesto Mantovani, di 67 anni residente a Rimini e in vacanza per qualche giorno nella sua seconda casa qui nel Biellese. Se durante la notte, non ci saranno novità sul suo ritrovamento, i Soccorsi riprenderanno alle prime luci della mattinata anche se le ricerche proseguiranno sulle strade illuminate e in luoghi accessibili. Anche l'Elisoccorso è impegnato nelle ricerche di questo signore di cui non si hanno più notizie.