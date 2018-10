Auto si ribalta, grave un ragazzo di 21 anni

CAVAGLIÀ - Erano le 7,30 di questa mattina, quando una Peugeot 307 condotta da un ragazzo di 21 anni si è ribaltata autonomamente, finendo contro il muretto di un'abitazione. Il giovane alla guida dell'auto è rimasto gravemente ferito nell'impatto ed è stato ricoverato all'Ospedale, non è comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella e Santhià, il 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso. Le cause del sinistro non sono chiare, anche se la pioggia caduta stanotte ha lasciato il manto stradale bagnato rendendolo scivoloso.