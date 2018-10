Verizon attiva la prima rete 5G del mondo

MILANO - Da oggi è attiva la prima rete 5G commerciale al mondo. La rete 5G domestica di Verizon, che fornirà ai consumatori una connessione internet 5G, è ufficialmente attiva per gli utenti di Houston, Indianapolis, Los Angeles e Sacramento. Le installazioni della rete, per i «primi clienti 5G» sono iniziate questa mattina in quelle città, e Clayton Harris, residente a Houston, è diventato il primo cliente con una connessione 5G del mondo.

Creata sulla rete pre-standard 5G proprietaria dell’azienda, Verizon 5G Home è il fulcro di una connessione internet di ultima generazione, che estenderà la possibilità di wi-fi super veloce in tutte le stanze della casa.

«La prima rete commerciale 5G adesso è realtà», ha dichiarato Ronan Dunne, Presidente di Verizon Wireless. «Abbiamo siglato ottime partnership con numerose aziende di spicco nel mondo della tecnologia, con gli enti responsabili degli standard tecnici a livello internazionale, con gli enti pubblici, gli sviluppatori e i nostri stessi clienti, al fine di far progredire l’ecosistema 5G, e più velocemente di quanto previsto da molti. E adesso, finalmente, ci rivolgiamo anche ai clienti reali. E’ stato un viaggio entusiasmante…e il meglio non è ancora arrivato».