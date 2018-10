DROMe, presentata a Parigi la collezione SS 2019

PARIGI - Presentata nei giorni scorsi a Parigi la collezione SS 2019 del brand italiano DROMe. Un viaggio al di sotto della superficie, nel profondo dell’animo della donna DROMe e attraverso le sue contraddizioni. Un mondo sommerso fatto di ricordi, desideri e ambizioni, in cui svela le sue imperfezioni e i suoi segreti, in contrasto tra fragilità e forza, prospettive opposte della stessa figura. Il Direttore Creativo Marianna Rosati si è ispirata a una raccolta di ritratti del fotografo siciliano Aldo Palazzolo, scatti di donne che emergono da uno sfondo bianco, rappresentate senza filtri come creature fragili e al tempo stesso potenti.

Sfilata DROMe a Parigi SS 2019 (© IMAX Tree)

LA DONNA, MUSA ISPIRATRICE - La Collezione Spring Summer 2019 ritrae una sirena metropolitana sospesa tra passato e futuro, che esprime la sua essenza attraverso accostamenti inaspettati, asimmetrie e ragionate imperfezioni. Tre diversi motivi grafici attraversano la collezione come fossero fasi che si susseguono: onde che si rincorrono sulla superficie richiamano pensieri fluttuanti, una fantasia optical evoca la profondità degli abissi marini ed infine la fase che rappresenta il futuro, uno spazio più ampio dove realizzare i propri sogni e aspirazioni. Un’inedita combinazione di colori e grafiche mischiati insieme come sulla tela di un pittore. Tutte le stampe sono state realizzate in collaborazione con l’artista tedesco Klaus Jurgen Schmidt. Le silhouette sono fluide e sinuose, avvolgono il corpo con drappeggi e movimenti inattesi, dove i dettagli acquisiscono un ruolo centrale: increspature e arricciature animano i capi, e manifestano le dissonanze dell’interiorità femminile.

MATERIALI, COLORI E ACCESSORI - I materiali sono morbidi e leggeri, le pelli sono combinate ai tessuti in perfetta armonia. Nappa super leggera e seta stampata danno vita ad abiti sinuosi, mentre maxi cappotti in pelle e jersey colorato esprime un atteggiamento più deciso e risoluto. Nappa traforata come reti da pesca, tessuti trasparenti, lycra stampata e rouches sono sovrapposte come un patchwork di strati e volumi che rivela una sensualità sottile, nascosta dietro un’apparenza romantica. Nappa metallizzata riflette fasci di luce come riflessi sull’acqua, richiamando la lucentezza delle creature marine. I colori sono acquarellati, come se fossero visti attraverso la superficie del mare. Accessori forti caratterizzano i look: sandali con la punta squadrata si affiancano a mini bag che si allacciano al corpo come marsupi e a maxi clutch in vernice stampata, mentre le cinture sono composte da maxi anelli intrecciati in vernice stampata multicolor.

Simbolo della collezione una borsa di rete in pelle, pensata per raccogliere le conchiglie in riva al mare, come un raccoglitore di sogni e ambizioni.

Sfilata DROMe a Parigi SS 2019 (© IMAX Tree)

