Fondo Edo Tempia e bonprix insieme nel mese della prevenzione del tumore al seno

BIELLA - Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno. Quest'anno il Fondo Edo Tempia lo affronterà con il sostegno di un partner speciale: bonprix, la multinazionale della vendita a distanza di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, sarà al fianco di tutte le iniziative proposte per parlare di cura, ricerca e soprattutto prevenzione. E non tutte si limiteranno al territorio biellese, quello di origine del Fondo ma anche quello che l'azienda tedesca ha scelto come base per la sua sede italiana. La «Pink Collection», per esempio, è una collezione specifica per la quale bonprix ha realizzato un volantino ad hoc che sarà inviato a tutte le clienti che acquisteranno uno dei capi: certificato dal Fondo Edo Tempia, contiene le istruzioni di base per l'autopalpazione e il consiglio di contattare un medico in caso di dubbio. La piccola brochure è cucita all'interno dei prodotti: in questo modo è impossibile non notarla. È stata creata anche una sezione speciale sul sito web dell'azienda. L'azienda trasmetterà messaggi per sensibilizzare alla prevenzione anche attraverso i suoi canali social e ha chiesto aiuto anche a giornaliste e blogger esperte di moda per divulgare le informazioni.

Non è tutto: il negozio bonprix al centro commerciale Gli Orsi sarà sede, durante il mese, di iniziative aperte al pubblico. Venerdì 19 sarà allestito un «salotto» in cui Adriana Paduos, chirurgo senologo e direttore sanitario del Fondo Edo Tempia, sarà a disposizione per fornire delucidazioni e chiarimenti e rispondere a domande sulla prevenzione del cancro. Sarà a disposizione materiale informativo e anche una tazza di té per chi si fermerà. «L'obiettivo» spiega Adriana Paduos «è di creare un ambiente amichevole e informale, in cui le donne si possano sentire a proprio agio, raccontare le loro esperienze e chiarire i dubbi». L'appuntamento è alle 17. E per tutto il mese alle clienti sarà distribuito un pieghevole con le informazioni di base sulla prevenzione del tumore al seno.

Un'altra iniziativa congiunta avrà luogo nella sede bonprix di Valdengo: gli specialisti del Fondo Edo Tempia si metteranno a disposizione delle dipendenti per un incontro dedicato a sua volta alla prevenzione. Alle donne saranno spiegate le basi della prevenzione, dando a ognuna l'occasione di approfondire i temi prenotando una visita senologica gratuita negli ambulatori di via Malta.

Inoltre bonprix finanzierà un dono alle pazienti operate di cancro al seno negli ospedali del territorio. Saranno acquistate cento «Priform», imbottiture temporanee per reggiseni fatte apposta per le donne che hanno subito una mastectomia e sono in attesa dell'impianto di una protesi. Le Asl del territorio le avranno a disposizione per donarle alle pazienti dopo l'intervento.

Fondo Edo Tempia e bonprix insieme nel mese della prevenzione del tumore al seno (© bonprix)

SIMONA TEMPIA - «La salute delle donne è nel dna della nostra organizzazione fin dalla nascita» spiega Simona Tempia, presidente del Fondo. «L'ambulatorio mobile sul camper era stato pensato da mio padre Elvo proprio per portare 'nelle case' delle donne i migliori specialisti e gli strumenti più efficaci per le diagnosi. È una soddisfazione poter collaborare con una realtà vivace e attenta come bonprix e portare anche nella loro sede un programma di prevenzione in azienda, un altro campo su cui siamo pionieri fin dagli anni Novanta».

STEPHAN ELSNER - «Da anni bonprix» ha dichiarato Stephan Elsner, DG del gruppo, «mette al centro della sua politica di welfare il tema della prevenzione, a supporto del benessere del territorio e delle sue persone, che per circa l'85% sono donne. L'azienda ha fiducia che questa sinergia con il Fondo Edo Tempia possa aumentare conoscenza e condapevolezza sul tumore al seno, che ancora colpisce una donna su otto, e migliorarne la qualità di vita».