3 ottobre - Buon onomastico a...

Il 03 ottobre si venera:

San Gerardo di Brogne

Abate

Gerardo nacque intorno all'898 a Stapsoul, vicino a Lomme, nella regione di Namur. Era figlio di Sancio, proprietario di territori tra la Sambre e la Mosa. Un giorno che stava rientrando da una battuta di caccia, Gerardo, passando da una delle sue proprietà, entrò nella chiesa di Brogne. Volendo assistere alla messa chiese un sacerdote e, mentre lo aspettava, si raccolse e si addormentò. In sogno vide san Pietro passeggiare attorno a una piccola chiesa e invitarlo a costruire un oratorio e a farvi arrivare le reliquie di Eugenio, martire di Toledo. Gerardo domandò come fare, e san Pietro gli rispose che non esiste niente di impossibile per Dio" e che bisognava distruggere la chiesa esistente per rimpiazzarla con un edificio più grande di cui dava le dimensioni. Al suo risveglio, Gerardo decise di obbedire all'apostolo.

Altri santi e venerazioni del 03 ottobre:

- Beato Adalgotto di Coira

Vescovo

- Santi Ambrogio Francesco Ferro e 29 compagni

Martiri

- Santa Candida di Roma

Martire

- San Cipriano di Tolone

Vescovo

- Beato Crescenzio Garcia Pobo

Sacerdote e martire

- San Dionigi l'Areopagita

Discepolo di S. Paolo

- Santi Dionigi, Fausto, Caio, Pietro, Paolo e compagni

Martiri

- Sant' Esichio

Discepolo di Sant'Ilarione

- Sant' Ewaldo il Nero ed Ewaldo il Bianco

Monaci e martiri

- San Massimiano di Ksar Bagai

Vescovo

- Beato Utto (Udo) di Metten

Abate