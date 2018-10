Biella Trad: «Scoperta, divertimento e partecipazione»

BIELLA - Dal 9 ottobre l'Associazione Biella Trad, da anni impegnata nella diffusione della musica e della danza tradizionale dell’area alpina e transalpina, riprende le proprie attività proponendo una novità negli appuntamenti del martedì sera. Questa proposta di Biella Trad nasce dalla consapevolezza che la nostra società ha sempre più bisogno di contatti e condivisioni e che la danza rappresenta una espressione di socialità senza tempo.

Ogni serata avrà una parte dedicata all'apprendimento di una danza, ed una seconda parte dedicata alla pratica di danze tradizionali, una sorta di ballo libero con l'assistenza dei più esperti per i neofiti in modo da soddisfare diversi modi di vedere la pratica della danza.

Il programma autunnale prevede quindi una serie di incontri dedicati sia alla scoperta od alla riscoperta di danze o repertori, sia all'animazione con danze tradizionali e musica dal vivo.

Il primo ciclo di appuntamenti si svolge il martedì dal 9 ottobre prossimo all’11 dicembre. Gli appuntamenti avranno luogo presso il salone polivalente di Vergnasco, in via Adua angolo Via Matteotti, con inizio alle ore 21.

Non è necessario essere in coppia; saranno invece necessarie la curiosità, la voglia di divertirsi e di scoprire nuove musiche e nuove forme di socialità.