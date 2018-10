Spettacolo di Frassati a Biella il 6 ottobre

BIELLA - All'interno dei festeggiamenti della parrocchia di San Paolo per il suo 90° anno di fondazione, è previsto lo spettacolo Up, verso l'alt(r)o alle ore 21.

Nel 2014 in occasione del 90° della morte di Pier Giorgio Frassati a Villa Ametis, la Parrocchia di Pollone in collaborazione con il Comune, la Famiglia Frassati, Fondazione Frassati, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il progetto CoEur, nel cuore dei cammini d'Europa progetto Interreg, Storie di Piazza ha realizzato lo spettacolo "UP, verso l'alt(r)o", ispirato alle opere di Luciana Frassati.

Uno spettacolo emozionante e coinvolgente, sulla figura del giovane Frassati: le sue idee, le sue emozioni, la sua vitalità, la sua fede e la sua carità, ma anche l'aspetto nascosto, quello che la famiglia non aveva compreso e che ha scoperto solo dopo la sua morte. Lo spettacolo verrà presentato nella Parrocchia di San Paolo in versione itinerante. Accoglienza in Chiesa e partenza simultanea di 4 gruppi con ritrovo finale nella Chiesa. Ingresso libero

I personaggi dello spettacolo, testimoni partecipi della breve vita di Pier Giorgio, sono: i genitori, (Massimo Negro e Erika Borroz) colti in un momento di riflessione, apprensivi come tutti i genitori di un figlio poco dedito allo studio; un amico, (Mirko Cherchi) simbolo di tutti i suoi amici, che racconta la bellezza della montagna e delle gite fatte con la forza della giovinezza e dell'amore per il Creato con quello slancio «Verso l’alto» di cui Pier Giorgio è motore; la servitù che gli era vicina e maggiormente comprendeva la pienezza della sua carità e compassione: Mariscia (Luisa Trompetto), la governante tedesca e la cuoca Ester (Maurizia Mosca) che ha segnato sul calendario della cucina «oggi è morto un santo», anticipando una rivelazione di cui la famiglia stessa resterà sconvolta. Infine la sorella (Noemi Garbo) ci racconterà del momento doloroso del distacco, quello della morte del fratello.

Locandina Frassati San Paolo 2018 (© Storie di Piazza)

La musica di Simona Colonna ed Elena Straudi, sottolinea alcuni momenti della vita di Frassati.

Il laboratorio musicale di Alessio Rocchi coinvolge i ragazzi della parrocchia, per il gran finale.

Regia di Manuela Tamietti, costumi e scene Laura Rossi.

Luci NGService, tecnici Ted Martin Consoli e Franco Marassi