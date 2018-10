SellaLab, più di 800 i partecipanti all’evento «BiDigital»

BIELLA - Sono state più di 800 le persone che hanno partecipato a BiDigital, l’evento dedicato al mondo del digitale e dell’innovazione che si è tenuto sabato scorso negli spazi di SellaLab, il centro di innovazione per le imprese del gruppo Sella. Eterogenea la composizione dei partecipanti: da imprenditori a liberi professionisti, da studenti a startupper a semplici «curiosi digitali». Molti i presenti che sono arrivati da fuori la provincia biellese e in particolare da Torino e dal resto del Piemonte, ma anche da Milano e dalla Lombardia fino all’Emilia Romagna.

DIGITAL TRANSFORMATION - L’evento, che si è tenuto dalle 9,30 alle 18,40, ha visto oltre 35 interventi di esperti e professionisti per 40 ore complessive di formazione. I partecipanti hanno affollato le quattro sale che ospitavano le sessioni formative non-stop e hanno avuto modo di approfondire i temi dell’innovazione, delle nuove tecnologie, della digital transformation e di tutte le sue possibili applicazioni quotidiane. Tra gli ambiti affrontati l’open innovation, l’e-commerce e i pagamenti online, l’intelligenza artificiale, il growth hacking, il p2p lending, il personal branding, il social advertising, il marketing, la user experience, la figura dell’innovation manager e tanti altri temi che il digitale ha introdotto nelle nostre vite.

CONFERENZE NON STOP E NETWORKING - Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto inoltre l’occasione di relazionarsi e confrontarsi direttamente con i relatori, anche in incontri one-to-one, che hanno rappresentato un’occasione unica per imprese, liberi professionisti e startup per ricevere preziosi consigli e piccole consulenze. Pierantonio Macola, Ceo di Smau, Marco Morchio, managing director di Accenture Strategy e l’imprenditore digitale Raffaele Gaito sono stati tra i relatori di spicco di questa prima edizione di BiDigital.

BiDigital è stato organizzato da SellaLab, Città di Biella e ADBiella, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Btrees e DiariodelWeb.it.