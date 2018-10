Suedwolle Group Italia consolida la sua presenza sul territorio e raddoppia il capitale sociale

BIELLA - A un anno dalla nascita di SUEDWOLLE GROUP ITALIA S.p.A., l’azienda mette in atto un’azione finanziaria che testimonia la fiducia e l’impegno con cui consolida la sua presenza a Biella e in Italia. SUEDWOLLE GROUP ITALIA S.p.A, nata il 1° ottobre 2017, comunica il raddoppio del proprio capitale sociale a 20 milioni di euro.

La decisione esprime concretamente la fiducia riposta nella realtà nata un anno fa dalla fusione delle società italiane, Biella Yarn by Suedwolle, ERWO Italia, HF Filati by Suedwolle e Safil e controllata dalla tedesca Suedwolle Gmbh & Co. KG. Alla sua guida si confermano Davide Marcante (Amministratore Delegato), Marco Zaffalon (Direttore Tecnico Operativo) e Pier Mario Mello Teggia (Direttore Amministrativo).

L’Amministratore Delegato Marcante commenta: «Desidero evidenziare che l’operazione dell’aumento del capitale sociale si colloca nella politica del Gruppo che considera strategico il processo di rafforzamento della realtà italiana radicata nel territorio, fondamentale nell’ottica di sviluppo internazionale all’interno del Gruppo tedesco».

Nel 2017 Suedwolle Group ha realizzato, a livello globale, un fatturato di 442 milioni di euro.