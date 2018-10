BIELLA - Ieri, 2 Ottobre, sono dovuti intervenire i Carabinieri per sedare un'accesa lite fra tre persone, una coppia rumena ed un biellese. La causa della litigata sembra sia per l'affitto e lo stato dei mobili presenti nell'alloggio in questione. Il sessantente biellese ha dovuto chiamare i Carabinieri che hanno riportato alla normalità la situazione.