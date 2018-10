Torna «Teddy Basket», il corso di psicomotricità di Pallacanestro Biella

BIELLA - Per la seconda stagione consecutiva Edilnol Pallacanestro Biella lancia il progetto «Teddy Basket», un corso di psicomotricità per bambini nati dal 2013 al 2015.

La psicomotricità è una disciplina che aiuta a sviluppare l'equilibrio personale e armonizzare le diverse aree di sviluppo, e negli ultimi anni è arrivata nelle palestre sotto forma di progetto educativo speciale e corso adatto per i più piccoli prima di intraprendere altre discipline sportive.

Seguito da istruttori qualificati di Pallacanestro Biella, il corso si svolgerà dal prossimo 16 ottobre ogni martedì dalle 16.45 alle 17.45 presso i locali del Palabonprix di Via Pajetta (Biella). Per tutti i bimbi partecipanti il Club rossoblù offrirà gratuitamente la prima lezione e una t-shirt omaggio dedicata all'iniziativa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Pallacanestro Biella all'indirizzo e-mail minibasket@pallacanestrobiella.it.