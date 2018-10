Ieri due incidenti nelle strade del Biellese

BIELLA - Ieri, 3 Ottobre, a Casapinta, il conducente di una Nissan Qashqai ha perso il controllo del suo mezzo finendo rovinosamente contro un cassonetto del gas e rovinando le recinzioni di due abitazioni, fortunatamente illeso l'uomo, residente a Varallo. E' andata peggio, invece, per un motociclista di 61 anni, che probabilmente a causa di un malore è uscito di strada a Zubiena. Sul posto è intervenuta l'ambulanza per condurre l'uomo in ospedale per le cure necessarie.