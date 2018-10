Grave incidente in Via Carducci a Sandigliano

SANDIGLIANO - Ieri, 4 Ottobre, in Via Carducci a Sandigliano, due automobili, per cause da accertare, si sono scontrate, sembra a causa di una mancata precedenza. Il forte urto ha fatto capottare uno dei due mezzi ed il conducente del veicolo finito fuori strada è stato trasportato all'Ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco , il 118 e anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità del grave sinistro.