Domenica 7 Ottobre inaugurazione della sede de «La Vetta Running»

MONGRANDO - Nel 1962 un gruppo di amici di Mongrando costituisce il G.S. La Vetta, associazione con finalità sportive, ricreative e sociali.

Durante uno dei tanti allenamenti in salita i nostri atleti CISKI e TASSO hanno trovato infatti, lungo un sentiero quasi dismesso che porta al Mombarone, una targa commemorativa dei 10 anni della fondazione del gruppo.

Nel 2009, all'interno del G.S: La Vetta, venne costituita la Sezione Podismo «La Vetta Mongrando» con iscrizione FIDAL VC 053.

Nel 2012 la sezione diventa autonoma con la costituzione della A.S.D. La Vetta Running che raggruppava oltre 70 atleti e amanti del podismo.

Nel 2018 abbiamo superato abbondantemente la quota di 100 iscritti.

Domenica 7 ottobre 2018, grazie all’essenziale aiuto del Comune di Mongrando e in particolare del Sindaco Antonio Filoni, verrà inaugurata, alle ore 15.30 la sede sociale in Mongrando via Ceresane 2.

Targa commemorativa posata nel 1972 (© La Vetta Running)

Organigramma societario