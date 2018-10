Trovato uomo senza vita all'interno di un auto

BIELLA - Nella giornata di ieri, 4 Ottobre, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, di 69 anni, all'interno della sua auto posteggiata in una strada sterrata. La Polizia sta eseguendo tutte le indagini del caso, per verificare le esatte cause del decesso, si sospetta che si tratti di un suicidio. Le generalità della vittima non sono note.