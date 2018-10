Islamico «fa la predica» a due nordafricani al pub: «Niente alcolici, lo dice il Corano». Picchiato

BIELLA - Ieri sera, 4 ottobre, all'Holliwood Pub di Vigliano, un ragazzo di 21 anni di origine marocchina, ma nato a Biella, in compagnia di due amici, un marocchino di 31 anni residente a Lessona ed un Tunisino di 32 di Cossato, ha cercato di convincere i due uomini in sua compagnia a smettere di assumere alcoolici per i dettami della sua religione, ma come risposta, dal trentunenne ha ricevuto un pugno in faccia scatenando l'accesa lite.

DIMESSO IMMEDIATAMENTE - Sono intervenuti i Carabinieri portando alla normalità la situazione, mentre il ventunenne è andato al Pronto Soccorso perchè accusava dolore alla bocca, ma non essendo nulla di grave, è stato immediatamente dimesso.