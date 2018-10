100%Italia, gli appuntamenti di Ottobre a Biella

BIELLA - Incontri sul collezionismo, conferenze, lezioni d’arte, appuntamenti musicali: sono numerosi gli eventi collaterali proposti da 100%Italia, la mostra dedicata a 100 anni di arte italiana attraverso una selezione di opere mai esposte.

Biella, che ospita il Futurismo e il Secondo futurismo, rispettivamente a Palazzo Gromo Losa e al Museo del Territorio, è protagonista con le Letture futuriste di Stella Sorcinelli: Dal Manifesto ai Manifesti - Futurismo: avanguardia globale, a cura dell’Associazione Maigret & Magritte, sabato 13 ottobre alle 18 Palazzo Gromo Losa (corso del Piazzo 22-24). L’ingresso è gratuito.

Attraverso la lettura e il commento di alcuni dei passi più suggestivi dei manifesti futuristi, Stella Sorcinelli conduce un percorso che delinea il programma artistico dell'avanguardia futurista italiana.

Si vedrà come l'«industriosità culturale» che l'animava, unita allo spirito di gruppo di chi vi aderiva, volesse pervadere tutti i linguaggi espressivi - letteratura, cinematografia, architettura, pittura, politica, scultura, drammaturgia, musica, teatro, danza - e del vivere in società (dal matrimonio al varietà, dalla moda alla cucina) per rifondarne i presupposti alla luce di etica ed estetica rivoluzionarie. (Info: MEF Museo Ettore Fico. +39 011 853065 info@museofico.it).

Contestualmente nella Biblioteca Civica di Biella, durante la mostra "100%Italia" è stata allestita una sezione dedicata ai libri futuristi: "Biella & Futurismo - Esposizione di libri dalle collezioni librarie biellesi. (Info: http://www.comune.biella.it).

Il futurismo trova spazio anche in altre manifestazioni del territorio:

· Sabato 6 e domenica 7 ottobre la città di Candelo, l'Associazione Culturale Creativecomics, la Proloco di Candelo e I borghi srl presentano: Fumetti al ricetto 2018, con la sezione speciale: Fumetti e Futurismo: il Futurismo visto e raccontato dai fumetti. (Info: www.ricettodicandelo.it)

· Sabato 13 e domenica 14 ottobre, al Ricetto di Candelo, nell'ambito del progetto "Candelo Città che legge", si terrà il «Festival del Libro per Ragazzi». Il tema di quest'anno è incentrato su "Passato Futuro e Futurismo: letture senza tempo dal Medioevo al mondo del domani». Due giorni dedicati alla lettura e al divertimento in un borgo medievale a misura di bambino: il Festival sarà all’insegna di una grande mostra-mercato di libri con espositori legati al mondo del libro e dei giochi per bambini, autori e case editrici, laboratori per bambini, collegamenti tra film e libri per la promozione della lettura, tutto nelle suggestive cantine del borgo e negli spazi dentro e fuori le mura. (Info: www.ricettodicandelo.it).

100%Italia è inoltre ospitata a:

° Vercelli ad Arca - Metafisica, Realismo Magico, Neometafisica

° Torino al Museo Ettore Fico - Novecento, Corrente, Astrazione, Informale - al MEF Outside - Pop Art - al Mastio della Cittadella - Optical, Minimalismo, Arte Povera, Pittura Analitica, Concettuale - e a Palazzo Barolo - Transavanguardia, Nuova Figurazione, Internazionalità.

Il presidente della Repubblica ha premiato 100%Italia con una medaglia, come riconoscimento di eccellenza. La regia è di Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico di Torino, che l’ha ideata e coordinata. Il catalogo della mostra, che il direttore del MEF ha curato personalmente, è un volume di «4 chili e 200 grammi di cultura», che resterà come documento di riferimento per conoscere importanti opere di arte italiana mai esposte prima.