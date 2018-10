Lo spettacolo del foliage d’autunno all’Oasi Zegna

BIELMONTE - Da anni, il turismo del foliage è in crescita in tutto il mondo. A ottobre, la conformazione alpina e la varietà botanica dell’Oasi Zegna, che varia da un’altitudine di 800 fino a 1.600 metri, è luogo ideale per assistere a questo meraviglioso spettacolo della natura: un’esplosione di giallo, arancione, rosso, marrone, fino al prugna e al viola. E qui, alla trasformazione del paesaggio con il fogliame degli alberi che cambia tonalità, prima di cadere, sono dedicati quattro weekend speciali per tutta la famiglia.

Completamente immersi nella natura

Al centro delle giornate, le passeggiate con le guide naturalistiche di Equipe Arc en Ciel: facili percorsi di circa due ore tra i colori dell’autunno, adatti anche ai bambini e aperti agli amici a quattro zampe, nelle faggete del Bosco del Sorriso (per chi ama facili sentieri immersi nella natura) o tra i castagni che circondano i Santuari Madonna della Brughiera e della Novareia (per chi ama passeggiare più in piano lungo la suggestiva via dei Santuari).

(© Oasi Zegna)

Foliage nella faggeta del Bosco del Sorriso (6, 7, 13 e 14 ottobre)

Sabato 6, domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 ottobre appuntamento con il foliage nella faggeta del Bosco del Sorriso. I colori accesi degli alberi, la luce dorata, il profumo delle foglie bagnate. L'autunno arricchisce di nuove suggestioni un percorso esperienziale già ampiamente apprezzato nella stagione verde. Nei weekend dell’6-7 e 13-14 ottobre, si potrà partecipare a entusiasmanti passeggiate nella faggeta incontaminata del Bosco del Sorriso, incontrando anche altre specie tra le quali betulle, abeti, larici. Un’occasione per ammirare scorci e panorami nella sua veste più magica, ma soprattutto per scoprire la meravigliosa biodiversità delle piante e i segreti del bosco, come spiega Stefano Maffeo di Equipe-arc-en-ciel, guida accreditata Oasi Zegna: «Gli alberi sono intelligenti e capiscono quando sta per arrivare l’inverno. Con la discesa della temperatura, l’accorciarsi delle giornate, il variare dell’intensità luminosa, le piante dopo aver cambiato il colore delle foglie, cominciano a spogliarsi. Perché la loro chioma diventerebbe un pericolo, trattenendo la neve, appesantendosi e minacciando le branche e la stabilità del fusto». In questo processo ha un ruolo importante la clorofilla, la responsabile del processo fotosintetico e del colore verde delle foglie, che non viene più prodotta con l’accorciarsi delle giornate e l’abbassarsi della temperatura. E quando la clorofilla si decompone altri pigmenti contenuti nelle foglie, come i carotenoidi o flavonoidi, si manifestano in tutto il loro splendore nel caleidoscopio di tinte del foliage prima di cadere a terra.

Ritrovo ed orari

Ritrovo: Bocchetto Sessera – Bielmonte. Sabato 6 e sabato 13 ottobre partenza alle ore 10; domenica 7 e domenica 14 ottobre partenza passeggiate alle 10 (consigliata per famiglie con bambini) ed alle 14. Per gli amici a quattro zampe è in programma una passeggiata riservata (consigliata ma non obbligatoria) tutti i sabati alle 14.

Brugheria (© Oasi Zegna)

Le passeggiate alla Brughiera (20 e 21 ottobre)

Sabato 20 e domenica 21 ottobre, appuntamento con il giallo, l’oro, l’arancio e il bruno: passeggiate tra i castagni della Brughiera. Dalla Valsessera ci si sposta in una zona più bassa dell’Oasi Zegna, seguendo il fenomeno del foliage che nei boschi ad altitudini più elevate termina prima, con le foglie che cadono dopo aver esaurito il loro repertorio di colori. Il nuovo appuntamento è nei pressi del Ristorante Castagneto a 2 km da Trivero per una passeggiata ad anello nei boschi che circondano il Santuario Madonna della Brughiera. Una zona particolarmente ricca di castagni che in autunno sfoderano una calda tavolozza, tutta gialla, arancio e marrone. Alla fine dell’escursione si può visitare il Santuario, importante luogo di culto mariano piemontese e meta di pellegrinaggio, costituito da due chiese: la maggiore, del 1600, cuore del Santuario, che custodisce all’interno una bella Natività del pittore cremasco Gian Giacomo Barbelli e un elegante pulpito in legno di origine valsesiana, e l’altra, più piccola, di origini cinquecentesche.

Ritrovo ed orari

Ritrovo: Albergo Ristorante Castagneto – Trivero (frazione Brughiera). Orari: Sabato 20 ottobre partenza alle 10; domenica 21 ottobre partenze passeggiate alle 10 (consigliata per famiglie con bambini) e alle 14. Per gli amici a quattro zampe è in programma una passeggiata riservata (consigliata ma non obbligatoria) tutti i sabati alle 14.

Giro dei Santuari (© Oasi Zegna)

Foliage alla Novareia (27 e 28 ottobre)

Sabato 27 e domenica 28 ottobre, appuntamento per il weekend con il foliage alla Novareia. Quarto e ultimo appuntamento con ritrovo al Centro Zegna per raggiungere il Santuario della Novareia attraverso una strada contornata da castagni secolari. Il Santuario è nel comune di Portula («piccola porta» che congiunge la Valsessera al triverese), in una cornice di antichi boschi. L’appuntamento è anche l’occasione per visitare il borgo di Castagnea, con le case tipiche e l’Opificio (ora Agriturismo) Oro di Berta. Qui, il 20 e 21 ottobre, da non perdere la Festa di Castagnea e le sue castagne, celebrazione delle tradizioni e della cultura locale. Sabato sera, cena con sua maestà la castagna per degustare ricette speciali come la zuppa di castagne e funghi, le caldarroste con lardo e la torta di purea di marroni. Domenica, mercatini e degustazioni speciali. Nel pomeriggio grande castagnata con vino di mele, dolcezze della tradizione, torchiatura delle mele e degustazione del succo, giochi per bimbi e molto altro ancora. A seguire, concerto di chiusura.

Ritrovo ed orari

Ritrovo: Centro Zegna – Trivero. Sabato 27 partenza alle 10; domenica 28 ottobre partenze passeggiate alle 10(consigliata per famiglie con bambini) e alle 14. Per gli amici a quattro zampe è in programma una passeggiata riservata (consigliata ma non obbligatoria) il sabato alle 14.

Informazioni e prenotazioni

Per altre informazioni e prenotazioni: Equipe Arc En Ciel tel. 015.0990725 / 349.4512088.

Abbigliamento consigliato: comodo con scarponcini da trekking.

Dormire e mangiare

Ristorante Castagneto 015.7158175, Agriturismo Oro di Berta 015.756501, Agriturismo Ca’ nel Bosco 015.8015473, Agriturismo Cascina Il Faggio 015.756613.

