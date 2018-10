Ritrovato Juan Pablo Branca

PONDERANO - Ritrovato nella tarda mattinata di oggi, 6 ottobre Juan Pablo Branca, il giovane di 22 anni di Ponderano che si era allontanato da casa sua il 4 ottobre, senza lasciare traccia. Al momento del ritrovamento il ragazzo si trovava in un campo nei pressi del vivaio della famiglia Pozzi. Il giovane verrà accompagnato in Ospedale per accertamenti anche se, dai primi riscontri, sembrerebbe in buone condizioni.