Pichetto: «Istat conferma dati crescita deludente»

BIELLA - «La nota mensile dell'Istat conferma che l'economia del nostro Paese continua lungo un percorso di crescita contenuta ed in discesa rispetto ai trimestri precedenti. Tutto ciò conferma le nostre preoccupazioni verso un Def e una legge di bilancio che premia gli interessi elettorali del M5S e della Lega e non dà spazio al rilancio di consumi e investimenti».

RISCHIO GRECIA - «Il rischio non è soltanto una bocciatura dell'Ue, ma soprattutto da parte dei mercati e delle agenzie di rating che, dinanzi ad una manovra senza crescita e fatta soltanto di spese, potrebbero proiettarci verso uno scenario non lontano da quello vissuto dalla Grecia qualche anno fa. Continuiamo a rivolgerci alla Lega, al fine di evitare che l'Italia cada nel baratro per colpa del pauperismo ed assistenzialismo grillino». Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.