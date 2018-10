Auto senza freno a mano tirato finisce in mezzo alla strada

BIELLA - Ieri, 6 Ottobre, un'auto senza conducente, senza marcia inserita e senza freno a mano inserito è finita in mezzo alla carreggiata sulla strada Trossi, nei pressi del Centro Commerciale Gli Orsi, mettendo in pericolo gli automobilisti in transito. Presente sul posto la Polizia Locale per rintracciare il proprietario dell'automobile e per rimuovere il mezzo al fine di mettere in sicurezza il tratto stradale interessato.