Uomo sorpreso in uno Studio Tecnico nella notte a Mongrando, arrestato

MONGRANDO - Ieri, sabato, 6 ottobre, un uomo si è introdotto in uno Studio Tecnico di un Geometra a Mongrando durante la notte, attorno all'una e trenta. Un passante, insospettito dalle luci accese e dalla tapparella forzata dell'appartamento in questione, ha chiamato i Carabinieri, che hanno colto in flagrante l'individuo, un quarantatreenne di Mongrando, lo hanno arrestato per tentato furto aggravato e trasferito immediatamente nel carcere di Biella.