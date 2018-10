Ennesimo incidente causato da un cinghiale

LESSONA - Questa notte, una donna a bordo della sua auto, su una strada di Lessona, per non investire un ungulato, che all'improvviso ha attraversato la carreggiata, si è schiantata contro la recinzione di un'abitazione causando ingenti danni al veicolo. Fortunatamente la signora al volante non ha riportato ferite. La sua auto, fortemente danneggiata è stata rimossa dal carro attrezzi.