Biellese saccheggiato dai ladri nella giornata di ieri

BIELLA - Nella giornata di ieri, 6 Ottobre una palazzina con due appartamenti di proprietà di due sorelle al Vandorno, è stata visitata dai ladri che hanno messo a soqquadro le due abitazioni, impadronendosi di monili in oro, denaro contante e computer.

A Biella, invece, i soliti ignoti, si sono introdotti nell'alloggio di una signora di 85 anni che si era assentata dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e al suo rientro ha trovato la finestra forzata. Dai controlli sembra che dall'abitazione non manchi nulla.

A Pollone i ladri, sono entrati nell'abitazione di una pensionata di 81 anni scassinando due finestre della casa, al momento disabitata, perchè padrona dell'abitazione è residente in paese, ma domiciliata in Liguria. Ad accorgersi dell'intrusione, una vicina, che ha le chiavi. Non si sa se i malviventi si sono impadroniti di oggetti preziosi, perchè appunto la proprietaria non era presente.