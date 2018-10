Domenica 14 Ottobre la Mostra «Le stagioni degli alberi»

BIELLA - Aprirà domenica 14 ottobre 2018 «Le Stagioni degli alberi», mostra itinerante dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Provincia di Trento, al Centro Visite Cascina Emilia della Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza"

L’esposizione si colloca nel programma di divulgazione didattica che la Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, un progetto del WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella condotto dallo staff del Giardino Botanico di Oropa, effettua in collaborazione ed il sostegno dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e di Fondazione CR Biella.

Allestita all'interno della Cascina Emilia, con visite guidate agli alberi del Parco durante l'autunno in occasione degli eventi legati a Foliage 2018.

La Mostra

La mostra temporanea offrirà vari spunti, agli adulti, così come ai bambini ed ai ragazzi, per avvicinarsi all'affascinante mondo degli alberi e degli arbusti, attraverso immagini e testi, con dati scientifici derivanti dalla fenologia, a cui si affiancano alcuni elementi di interattività sensoriale (installazioni con legni, erbari, campioni vegetali ed essenze profumate) per migliorare la fruibilità da parte del pubblico più giovane.

Didattica per le Scuole

Per le scuole sono previste visite ad hoc (a pagamento, su prenotazione), che permetteranno di approfondire i contenuti della mostra e godere appieno dei suoi elementi interattivi grazie alla mediazione degli educatori WWF, che contestualizzeranno il tutto al territorio della Riserva.

Immersi in suggestivi espositori ad albero, i visitatori e le scuole, attraverso l'osservazione attenta di foglie, rami, fiori, frutti e le loro trasformazioni nel corso delle stagioni, potranno avvicinarsi a temi quali la biodiversità vegetale, il clima ed il ruolo silenzioso che il verde urbano, come quello del Parco Burcina, svolge, migliorando la qualità della nostra vita.

Ingresso libero

Orari apertura al pubblico generico

Festivi dalle ore 13:30 alle 17:30

Foliage 2018

I colori degli alberi: lasciatevi affascinare dalle foglie!

Domenica 21 ottobre, 4, 11 e 25 novembre, ore 15:00 appuntamento alla Biblioteca nella Natura WWF (Casina Blu del Parco Burcina) visita guidata al foliage.

Per informazioni:

WWF Oasi e Arre protette Piemontesi

Giardino Botanico di Oropa

Via Sabadell, 1 - 13900 BIELLA

tel. 015.2523058

info@gboropa.it