Bloccata dentro all'ascensore con il suo cane

BIELLA - Ieri, 7 Ottobre, attorno alle ore 18,00 , una signora con il suo cane, sono rimasti bloccati dentro l'ascensore di un palazzo in Via Oberdan, in centro Città. Ad allertare i Vigili del Fuoco sono stati i condomini messi in allarme dai guaiti dell'animale che per una ventina di minuti è rimasto con la donna imprigionato nella cabina. L'ascensore, a detta dei residenti nello stabile, aveva già dato segni di mal funzionamento durante la settimana. L'avventura, comunque, ha avuto un lieto fine, infatti in breve gli uomini del 115 hanno liberato i due mettendoli in sicurezza.