Abbandona il cane in casa senza cibo né acqua: denunciato il proprietario

ASTI - Certi avvenimenti, soprattutto per chi ha vissuto con un quattrozampe, si faticano ad immaginare. Un ventisettenne, ad Asti, cambia casa e decide di abbandonare il suo Rottweiler nella vecchia abitazione, senza cibo e senza acqua. Trovato, fortunatamente, dai Carabinieri Forestali della zona e dai Vigili del Fuoco, il cane fortemente indebolito non si reggeva in piedi, ma affidato alle cure dei veterinari dell'Asl, si potrà riprendere completamente.

Diversa sorte per il suo proprietario, rintracciato dalle Forze dell'Ordine : per lui una denuncia per abbandono e maltrattamento di animali.