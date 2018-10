BIELLA - 89 nuovi iscritti al registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR). È il bilancio positivo che emerge dalla giornata di sensibilizzazione e reclutamento, organizzata a «Gli Orsi» in occasione di Match It Now 2018.

Un risultato, quello raggiunto, che ha mostrato quanto i giovani credano nell’importanza della donazione di midollo osseo. La tipizzazione - attuata in questo caso non con prelievo di sangue ma tramite tampone buccale (prelievo di saliva con tampone tipo cotton fioc) – viene eseguita nei soggetti che hanno dai 18 ai 35 anni. Una volta superato questo step si rimane iscritti nel registro e potenziali donatori fino a 55 anni.

Grande sensibilità dunque con una importante risposta dei giovani.

SODDISFAZIONE - «Siamo molto soddisfatti - ha detto Mariacristina Rondon, presidente del comitato ADMO 'Beatrice Rondon' di Cossato-Biella - desidero ringraziare tutti i volontari che hanno partecipato a questa giornata e l’Asl di Biella. È stato bellissimo constatare come i giovani, al nostro invito, hanno risposto con entusiasmo, sapendo che, nel caso in cui venga trovata compatibilità, possono diventare portatori di vita per altre persone che stanno combattendo contro la malattia. Una volta entrati nel Registro si rimane potenziali donatori fino a 55 anni. Durante la giornata abbiamo conosciuto Carla, che ha ricevuto il midollo, che ha potuto testimoniare come sia guarita grazie al trapianto di cellule staminali. Un grazie speciale va a tutti i volontari ADMO, l’infermiera Marta, la dott.ssa Loretta Leardini, il dott. Ermanno Badi e tutto lo staff del centro trasfusionale, gli straordinari Nasi in Tasca. Grazie anche da parte di tutte quelle persone che stanno aspettando un midollo per continuare a vivere. La tipizzazione è possibile tutto l’anno: basta interpellare il centro trasfusionale dell’ospedale.»

Donazioni midollo osseo: risultati positivi per la campagna «Match it Now 2018» a Biella (© ASL Biella)

NUMERI UTILI - È possibile telefonare tutti i giorni dal lunedì al venerdì – dalle ore 10 alle 12 - ai seguenti numeri 015-15155001 o 015-15155002. Verranno fornite le date utili in cui poter avere un primo incontro informativo per poi procedere con l’eventuale tipizzazione. Perché l’informazione è il presupposto principale per una iscrizione consapevole!