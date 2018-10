Le RSgirls si confermano nel campionato regionale a squadre allieve gold

BIELLA - Nel palazzetto dello sport della città di Valenza si è disputata nel week end la seconda prova del campionato regionale a squadre allieve gold di ginnastica ritmica. Le atlete della Rhythmic School conquistano il quinto posto di giornata, confermando il risultato della prima prova di Biella, ottenendo la quinta piazza anche nella classifica finale del campionato.

(© Rhythmic School Biella)

LA SQUADRA - Sono scese in pedana a difendere i colori blufuxia biellesi: Sophie Rizzo, Nadia Di Palma, Giulia Bocci, Beatrice Antorra, Alessia Botto Steglia e Giulia Sapino. Le RSgirls, accompagnate in gara da Tatiana Shpilevaya ed Arianna Prete hanno effettuato una prova collettiva al corpo libero, si sono poi esibite con palla e cerchio nell’esercizio in successione, per concludere con la prova individuale alla fune.

(© Rhythmic School Biella)

SHPILEVAYA - «Le atlete hanno disputato una buona gara confermando la posizione ottenuta nella prima prova – il commento dello staff tecnico guidato da Tatiana Shpilevaya – è un risultato molto soddisfacente ed inaspettato visto che la squadra era formata integralmente da ginnaste giovanissime ed al debutto nel campionato gold. E’ stata un ‘esperienza stimolante e formativa che ha dato ulteriore consapevolezza e sicurezza alle ginnaste che sono scese in gara e che ora avranno un lasso di tempo adeguato per continuare a migliorare la loro preparazione fisica e la loro tecnica specifica del settore per farsi trovare pronte alla ripartenza dei campionati individuali ed a squadre della prossima stagione».