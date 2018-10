Incidente fra un fuoristrada ed una moto

VIGLIANO - Nella giornata di ieri, 8 Ottobre, attorno alle 17,30, in Via Libertà a Vigliano per cause ancora da accertare con esattezza, si è verificato un incidente che ha coinvolto un fuoristrada ed un ragazzo in sella ad una moto da enduro. Ad avere la peggio, ovviamente, il giovane, soccorso dal 118 , immobilizzato e portato all'Ospedale per le cure necessarie. Presenti i Carabinieri per appurare la dinamica del sinistro.