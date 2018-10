Sabato di violenza in centro a Vercelli

VERCELLI - Una Volante della Polizia è intervenuta nella notte di sabato 6 ottobre dopo una segnalazione, per un uomo a terra picchiato e ferito poco prima da un gruppo di tre o quattro individui per motivi non importanti. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale per poi essere dimessa Domenica, la sua prognosi è di una ventina di giorni. Le Forze dell'Ordine sono al lavoro per risalire agli autori dell'aggressione.