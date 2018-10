Latitante arrestato dalla Polizia di Vercelli

VERCELLI - La scorsa settimana la Polizia di Stato di Vercelli ha arrestato un uomo che si era sottratto volontariamente ad un ordine di cattura. Durante il normale servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante ha notato un uomo che fin da subito ha generato sospetto negli Agenti; gli stessi, quindi, lo hanno sottoposto a perquisizione personale ed hanno trovato, nascosto in borsello, una lieve quantità di sostanza stupefacente del tipo «hashish».

MAROCCHINO SENZA FISSA DIMORA - I poliziotti lo hanno quindi accompagnato in Questura per l’identificazione ed hanno scoperto che l’uomo, un cittadino marocchino senza fissa dimora, era titolare di un ordine di carcerazione a seguito di una sentenza di condanna per numerosi reati contro il patrimonio; l’uomo si era volontariamente sottratto dal 2017 a tale provvedimento giudiziale.

Il marocchino è stato quindi associato presso la Casa Circondariale di Vercelli affinchè scontasse la pena inflittagli, oltre che denunciato all’autorità amministrativa per l’uso personale di sostanza stupefacente.