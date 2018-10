Pesca abusivamente in un laghetto privato perchè ha fame e non ha soldi

VIGLIANO - Ieri sera, 8 ottobre, un uomo si è recato al laghetto Primavera di Vigliano Biellese è si è messo a pescare, quando attorno alle ore 19,00, il proprietario della riserva se ne accorge, vede il pescatore abusivo e chiama i Carabinieri. L'uomo stava cercando di prendere dei pesci, perchè aveva fame e, purtroppo non aveva soldi per comprarsi il cibo.

Questa è la triste verità raccontata alle Forze dell'Ordine. Il proprietario del lago, fra l'altro, conosceva l'uomo, un amico che in difficoltà, fatica ad andare avanti.