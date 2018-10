Ultimi giorni per abbonarsi al campionato dei rossoblù

BIELLA - Sono gli ultimi giorni per abbonarsi alla stagione 2018/19 dell'Edilnol Pallacanestro Biella. Con il successo nella tana della NPC Rieti si è aperto nel migliore dei modi il campionato di A2 dei rossoblù, profondamente rinnovati nel roster ma con la stessa intatta determinazione nel migliorarsi attraverso il lavoro settimana dopo settimana.

Prosegue fino a venerdì la vendita delle tessere di abbonamento alle 15 sfide casalinghe dei ragazzi di coach Carrea in regular season. Il primo match è ormai alle porte: domenica alle ore 18.00 Carl Wheatle e compagni scenderanno in campo all'HYPE Forum con la M Rinnovabili Agrigento. Dal 23 luglio la campagna abbonamenti dei rossoblù è entrata ufficialmente nella sua seconda fase: in questo nuovo periodo di vendita, identificato con il termine «Passione», è attiva su ogni settore una fascia di prezzo aggiornata rispetto alla fase precedente.

I tifosi che sceglieranno di abbonarsi alla nuova stagione entro venerdì, termine ultimo per acquistare la «Biella Family Card», l'unica chiave di accesso al Forum, potranno approfittare di un risparmio importante sul prezzo del proprio abbonamento. Per i più giovani, ad esempio, gli Under 25, Pallacanestro Biella ha riservato un pacchetto full senza precedenti, da meno di 7 euro a partita. Riduzione considerevole anche per i tifosi Over 65 che potranno rinnovare o assicurarsi per la prima volta il posto in tribuna rossa numerata risparmiando 50 euro rispetto al costo finale della tessera della passata stagione.

Sono previsti come ogni anno sconti per le famiglie. Con l'offerta «Tribuna Family», abbonandosi nei settori numerati della tribuna blu e tribuna rossa, ai nuclei famigliari formati da tre o più persone il Club ha dedicato un prezzo speciale su ogni abbonamento aggiuntivo: a salire, il terzo membro più giovane paga 130 euro in blu e 170 euro in rossa. Nei settori numerati, inoltre, indipendentemente dal pacchetto famiglia, tariffa ridotta anche per ragazze e ragazzi Under 16, mentre gli Under 5 entrano al Forum gratuitamente.

La tessera di abbonamento da quest'anno ha un nuovo nome: è la Biella Family Card. Oltre a essere la chiave in mano agli abbonati per accedere alla casa dei rossoblù, darà a tutti i possessori la possibilità di usufruire di convenzioni e agevolazioni esclusive presso alcuni Partner ufficiali di Pallacanestro Biella.

I fan che vorranno stare accanto ai rossoblù per l'intera durata del campionato potranno sottoscrivere l'abbonamento presso gli uffici dell'HYPE Forum (fino a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30), lo store Robe di Kappa di Via Italia 50 (da domani, martedì, a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 10.00 alle 12.30) oppure online sul sito www.vivaticket.it