Perosino e Verzoletto portano il Fondo Edo Tempia al rally Due Valli di Verona

BIELLA - Messo in bacheca il trofeo di miglior equipaggio femminile conquistato sulle strade di casa del RallyLana, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto sono pronte a tornare in gara: accadrà venerdì 12 e sabato 13 ottobre a Verona, sede del rally Due Valli, prova nel calendario del campionato italiano. La loro Peugeot 208 R2B del team Chiavenuto «indosserà», come in tutte le gare di questa stagione, il logo del Fondo Edo Tempia, onlus che da quasi quarant'anni è impegnata nella prevenzione, cura e ricerca sul cancro, allestendo nel paddock una postazione per fornire informazioni sulla prevenzione dei tumori e sul progetto di ricerca che pilota e navigatrice, madre e figlia, hanno deciso di sostenere.

La sigla 3Tx3N identifica uno studio gestito da una squadra di ricerca tutta al femminile, che somma il lavoro dei laboratori di genomica, di oncologia molecolare e di ricerca clinica della Fondazione Tempia. Il suo scopo è trovare terapie migliori per un particolare gruppo di tumori al seno, i cosiddetti tripli negativi, più resistenti alle cure tradizionali. E intorno all'iniziativa della pilota si sono unite altre forze: un'azienda di Varedo in provincia di Monza-Brianza, la Terno Scorrevoli, ha versato il corrispettivo della sponsorizzazione non al team ma alla Fondazione Tempia. Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, in segno di gratitudine, gareggeranno, come era già accaduto nelle ultime gare a Roma e a Biella, con il marchio dell'azienda sull'auto. «Come di consueto» spiega la pilota «il logo dell’albero verde ci accompagnerà nella nostra gara e la raccolta fondi sarà il nostro obiettivo principale al parco assistenza. Con noi ci sarà NaturalBOOM, il mental drink naturale di Andrea Campagnolo che ci appoggia nel sostenere la causa della Fondazione Tempia». La livrea porterà anche gli sponsor della scuderia LM Motorsport Racing Team di Marco Limoncelli: Vecchio amaro del Capo, Borsci San Marzano, Acqua Montecarlo, caffè dei Partenopei».

Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto in azione (© Fondo Edo Tempia)

Il rally partirà nel pomeriggio di venerdì 12 da VeronaFiere e mette in programma subito tre prove speciali, l'ultima delle quali è una prova-spettacolo su un percorso allestito nel parcheggio dello stadio Bentegodi, fatta apposta per attirare più spettatori possibile. Sabato 13 si proseguirà con i restanti otto tratti cronometrati. Arrivo e premiazioni sono in programma in piazza Bra, nel cuore della città.