«Digital Transformation: incontri ravvicinati con il mondo 4.0»

La Digital Transformation è il tema centrale per lo sviluppo e l’innovazione in tutti i processi produttivi, tanto nel mondo dei servizi quanto in quello delle manifatture e delle produzioni industriali. Sono ancora molte le opportunità offerte delle norme sul credito di imposta e sui super ammortamenti, mentre la tecnologia avanza a ritmi sempre più serrati.

Città Studi Biella segue da sempre il mondo dell’innovazione e negli ultimi anni ha sviluppato due contenitori specifici: il centro di competenza InNovāRē, che sviluppa servizi innovativi per le imprese che vogliono innovare e Academy, che organizza e propone percorsi di formazione di eccellenza su tutti quei temi, fondamentali per il mondo produttivo, spesso trascurati dalla formazione tradizionale.

In questo contesto Città Studi Biella con il suo centro di competenza InNovāRē, insieme a Digital Innovation Hub Piemonte, Digital Media Industries e Novareckon spin off dell’Università del Piemonte Orientale, propone alle imprese una serie di 4 incontri per approfondire i temi della Digital Transformation. Un’opportunità per privati, Imprese, Enti e Pubblica Amministrazione, che desiderano vincere le nuove sfide del mercato.

Il primo incontro si svolgerà martedì 16 ottobre 2018 alle ore 16 e servirà per inquadrare il fenomeno della Digital Transformation e capire le sue caratteristiche. L’obiettivo è quello di recuperare una visione generale per introdurre gli incontri successivi, con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle normative vigenti. Segue breve biografia dei relatori del primo appuntamento.

Franco Deregibus, direttore del Digital Innovation Hub, Ingegnere elettronico con 40 anni di esperienza in automazione industriale, principalmente nel settore automotive, in Europa, Sud America ed Estremo Oriente. Ha contribuito all’avvio produttivo di numerosi veicoli, coordinando la messa a punto dei sistemi produttivi. È stato responsabile del disegno dei primi robot Comau; recentemente si è occupato di tematiche relative alla manutenzione predittiva, alla realtà aumentata e ai sistemi di controllo Human Centric.

Christian Violi, direttore e co-fondatore di Novareckon, ricercatore e Project manager senior con oltre dieci anni di esperienza. Dopo la laurea magistrale in Economia e Commercio ha ottenuto un Dottorato di ricerca in «Geopolitica, geostrategia e geoeconomia», oltre a un Master di primo livello in «Gestione dei lavori pubblici».

Per l’Università del Piemonte Orientale ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca, su progetti nazionali ed europei. Ha svolto il ruolo di Project manager in diversi progetti transnazionali finanziati dalla Commissione Europea ed è attualmente Project manager del progetto IN-BEE, finanziato dal Programma Horizon 2020. I suoi interessi di ricerca spaziano, nell’ambito della geografia economica, dal turismo alla logistica, dalla sicurezza del territorio all’innovazione.

Angelo Tracanna, Amministratore Delegato di Digital Media Industries, collabora da alcuni con anni con Città Studi Biella, nell’ambito di alcuni progetti formativi tra cui l’Executive Master in Marketing Multicanale, il centro di competenza InNovāRē e il Master universitario di II livello in Fiber Design and Textile Processes.

Tra le attività più interessanti della sua ormai trentennale esperienza: la consulenza di parte in difesa dell’autodromo di Imola al processo Senna (1996); il primo sistema di formazione a distanza per l’Italian Exchange Academy di Borsa Italiana (1999); il primo servizio automatizzato di Streaming video con Telecom Italia e Sun Microsistems (dal 2000). Si occupa di intelligenza artificiale da più di cinque anni ed è titolare di brevetti per progetti in ambito bio medicale.

Gli incontri successivi sono previsti martedì 6 novembre (IIoT e Manutenzione Predittiva), martedì 27 novembre (Omnichannel Marketing) e martedì 11 dicembre (Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Deep Learning). Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 16.00 presso la Sala Seminari del Centro Congressi di Città Studi Biella in Corso G. Pella 2b.

La partecipazione, gratuita e aperta a tutti gli interessati, è raccomandata per Imprese, Enti ed operatori della P.A. che vogliono trovare informazioni e riferimenti per restare aggiornati sui temi dell’innovazione digitale. La registrazione può essere effettuata direttamente online sul form della pagina web www.innovare.guru.