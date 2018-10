Scavi Cordar, via San Filippo chiude per un mese

BIELLA - Gli interventi sulle fognature sotto la strada costringeranno a un mese di chiusura via San Filippo. I lavori, richiesti dal Cordar, partiranno lunedì 15 ottobre. Il cantiere impedirà il transito delle auto, nel tratto tra via Seminari e via Galliari, in una zona che comunque è compresa in quella a traffico limitato. Da questo punto di vista i disagi impatteranno soprattutto sui residenti, in particolare su coloro che vivono ai numeri civici 9, 11 e 13. Ci sarà libero accesso invece per i pedoni, con la richiesta all’impresa di lavorare senza mettere a repentaglio la loro sicurezza, e di conseguenza saranno raggiungibili tutti gli esercizi commerciali, oltre che la chiesa di San Filippo.

FINO AL 16 NOVEMBRE - I lavori, secondo quanto ha comunicato il Cordar, riguarderanno il ripristino del cunicolo fognario. L’ordinanza dà tempo all’impresa fino al 16 novembre. In caso di imprevisti o di lavori non terminati, l’orientamento dell’amministrazione è di non concedere proroghe. In quel caso si procederebbe con la copertura dello scavo e con la ripresa dei lavori con l’anno nuovo.