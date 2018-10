Blitz antidroga nel Biellese, denunce e sequestri

BIELLA - In data 21 e 25 settembre u.s., sono state condotte due distinte operazioni di servizio da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Biella che hanno portato alla denuncia alla locale Procura della Repubblica di due soggetti domiciliati nel biellese per detenzione di sostanze stupefacenti e, complessivamente, al sequestro di 11 grammi di cocaina, 4 piante di marijuana, 2 grammi di hashish e 6 grammi di sostanza da taglio (mannitolo).

Nel corso della prima, i finanzieri hanno eseguito una perquisizione presso un’abitazione, sita nelle campagne di Cavaglià, di proprietà un uomo di 44 anni, gravato da precedenti specifici, rinvenendo piante di marijuana, dell’altezza di circa un metro, messe a dimora in vasi. Nel corso delle operazioni di perquisizione è stata, inoltre, sottoposta a sequestro una bilancia per alimenti digitale con tracce di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nella successiva operazione condotta in data 25 settembre u.s., i finanzieri hanno proceduto, lungo la Strada provinciale 143 nel comune di Salussola, al fermo di un soggetto biellese di 47 anni e alla relativa perquisizione personale e veicolare, che ha permesso di rinvenire 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Le coseguenti operazioni di perquisizione domiciliare hanno consentito, inoltre, di individuare dell’hashish, una bilancia di precisione con tracce del predetto stupefacente, nonché sostanza da taglio di tipo mannitolo.

Le operazioni descritte rientrano tra i servizi svolti dalla Guardia di Finanza di Biella, finalizzati al controllo del territorio e delle principali vie di accesso al capoluogo laniero, nell’ambito del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.