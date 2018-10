Sbanda con l'auto: abbattuti tre contatori del gas

COSSATO - Allarme in via Fecia a Cossato, dove una donna ha perso il controllo della sua auto finendo rovinosamente su tre contatori che portano il gas alle abitazioni. Il forte odore provocato dalla dispersione del combustibile, ha costretto i Vigili del Fuoco, accorsi immediatamente sul posto, ad isolare la strada fino alla messa in sicurezza della zona.

Presenti anche i Carabinieri per fare i doverosi rilievi e stabilire le responsabilità. Nessuna conseguenza fisica per la donna al volante.