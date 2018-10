Trova un verme nel filtro della sigaretta

VENARIA - Una studentessa di 18 anni, in procinto di fumarsi una sigaretta, si accorge che c'è qualcosa che non va, guarda con più attenzione e trova all'interno del filtro un verme giallo che vivo si muoveva. Il pacchetto di sigarette era nuovo e sigillato, acquistato in una tabaccheria fra Venaria e Torino e la ragazza ha presentato un esposto ai Carabinieri facendo vedere l'intruso animaletto alle Forze dell'Ordine.