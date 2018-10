Incidente sulla Trossi, motociclista all'Ospedale

GAGLIANICO - Nella giornata di ieri, 9 Ottobre, sulla strada Trossi all'altezza di Gaglianico, un'automobile condotta da un uomo di 63 anni di Cavaglià ed una moto con in sella un cinquantaseienne di Cerrione, si sono scontrate, per cause ancora da appurare.

Ad avere la peggio il motociclista soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale per le cure necessarie, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti i Carabinieri per fare i rilievi del caso, anche perchè sembra ci sia un terzo veicolo danneggiato a causa dell'incidente.